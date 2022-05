Environnement et football : le FC Lyon vers des sommets écolos

Mais l’originalité du club reste l’écologie à tout prix. Le FC Lyon utilise une fresque écologique du football : à l’image de la fresque du climat, elle distingue toutes les thématiques autour d’un match de foot, recherche tous les éléments polluants qui y sont associés et trouve des solutions pour les éliminer. "Typiquement, nous sensibilisons les supporters à leur déplacement vers le stade et nous les incitons à prendre le vélo, les transports en commun ou à faire du covoiturage", décrit Jordan Lucidi. Le responsable du projet se réjouit : "Les jeunes sont très réceptifs, ils aiment apprendre, ça leur plaît. On essaie de leur faire comprendre que le football pollue et qu’il faut trouver des comportements pour que la planète aille mieux."

Grâce au concours de l’association Football Écologie France, le FC Lyon a réalisé en 2021 son propre diagnostic écologique. Divisé en sept critères (infrastructures, déchets, alimentation, consommation, mobilité, fournitures et matériels sportifs et communication ou sensibilisation), le score obtenu de 33 % montre l’étendue du travail encore à accomplir.

En pratique, le club se démène déjà : opération stade propre avec un recyclage des mégots de cigarette déposés dans des bornes, des minibus à disposition des joueurs, des éclairages LED sur 50 % des terrains ou encore des visites dans un centre de tri. La priorité, pour ce club au budget de 675 000 € par an, demeure en effet de réduire au maximum sa production de déchets et de promouvoir la consommation raisonnée. Achat d’éco-cups pour remplacer les gobelets en plastique, de gourdes à la place de bouteilles d’eau, de couverts en amidon de maïs, de vaisselle en dur, processus d’inscription entièrement digitalisé, etc. Ces petits gestes permettent non seulement de limiter l’impact du club et de faire des économies (l’administration n’utilise plus des dizaines de milliers de feuilles de papier en moins par an, par exemple). "Le club ne se sert plus de plastique à usage unique et nous négocions avec la métropole pour organiser notre propre tri", commente Jordan Lucidi.