Face au changement climatique, l’État et les collectivités locales en première ligne

"Les écarts se creusent entre les mesures d'adaptation nécessaires et celles qui sont réellement mises en œuvre", déplorait la climatologue Véronique Masson-Delmotte, en septembre. Devant l’ensemble du gouvernement, la coprésidente du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) tirait la sonnette d'alarme. Inondations, sècheresse, éboulements, tornades… Au moins 12 millions de Français restent soumis aux aléas climatiques. Le temps presse, renchérissent plusieurs experts du réchauffement climatique, qui pointent les lenteurs de la France à s’adapter. Dans son dernier rapport, l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) soutient que la France n’est pas prête à faire face au changement climatique. I4CE regrette par exemple qu’environ 50 milliards d’investissement public, dans tous les domaines, ne se posent toujours pas la question de l’adaptation.

Certes, l’ensemble des acteurs publics reconnaissent que le climat se réchauffe. Mais il faut désormais passer à la pratique. L’I4CE se réjouit que les initiatives se multiplient : recul du trait de côte en Aquitaine, travail prospectif de la région Occitanie sur les infrastructures, tourisme vert, etc. Objectif : limiter les impacts du réchauffement climatique, préserver la biodiversité, gérer les eaux pluviales à la parcelle, développer l’économie circulaire… Pascal Terrasse, directeur général adjoint du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) enjoint État et collectivités locales à travailler pour un monde plus acceptable. L’organisme sert de pont entre l’État et les collectivités et conseille ces dernières.

De son côté, l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) formule des recommandations au gouvernement depuis plus de 20 ans. Marie Carrega, adjointe du Secrétaire général de l'ONERC, donne le ton : "Nous intégrons l’adaptation en amont, surtout pas après avoir imaginé le projet. Dans cent ans, les projets que nous construisons aujourd’hui seront encore là. Avec des degrés supplémentaires et 7 % de vapeur d’eau en plus, nous devons disposer d’infrastructures capables d’absorber 20 % de pluie de plus qu’elles n’en supportent aujourd’hui." L’État joue un rôle central pour accompagner les collectivités locales : "Nous mettons à disposition des projections climatiques et nous expliquons les impacts auxquels les territoires sont exposés", assure la responsable.