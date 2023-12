Fin du chantier marin des éoliennes de Saint-Brieuc, un parc capable de produire 9% de l'électricité bretonne

Le parc éolien marin de Saint-Brieuc a été achevé ce dimanche 17 décembre. 62 éoliennes ont progressivement été installées au large depuis le mois de mai dernier. La mise en place de cette gigantesque structure était contestée par les pêcheurs.

Les 62 éoliennes du parc marin de Saint-Brieuc ont été installées, a annoncé ce lundi la société chargée de son développement, "Ailes Marines", détenue par l'espagnol Iberdrola. "Moins de trois ans après le début des travaux de construction et d'installation, la dernière éolienne de 8 MW a été installée sur sa fondation jacket [structure métallique pour les éoliennes en mer], le 17 décembre 2023", s'est félicité le groupe dans un communiqué de presse.

L'installation a été contestée par des pêcheurs durant plusieurs années : ils s'inquiètent notamment des effets des bruits et des vibrations sur les ressources halieutiques, dans un secteur où ils pêchent principalement des coquilles Saint-Jacques. La mise en service du parc, sera "progressive et se poursuivra jusqu’au 1ᵉʳ trimestre 2024", précise le fournisseur d'électricité espagnol. À cette date, le parc de 496 mégawatts doit produire 9% de la consommation électrique totale de la Bretagne, soit environ 1.820 GWh/an – ce qui correspond à la consommation annuelle de 835.000 habitants, chauffage compris, d'après la même source.

Les travaux d’installation des éoliennes avaient débuté en mai. Elles mesurent 207 mètres de haut, du niveau de la mer au sommet de la plus haute pale, et ont été construites au Havre. La plus proche est installée à environ 16 km de la côte bretonne.