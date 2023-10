Glyphosate : 5 questions pour comprendre le débat autour de l'herbicide contesté

Le glyphosate a été découvert en 1970 par un chimiste de la firme américaine Monsanto. Il s'agit d'une molécule de synthèse qui détruit une grande variété de végétaux qui l'absorbent par leurs feuilles. Il est lancé en 1974 sous le nom de RoundUp par Monsanto, et rencontre rapidement un important succès à la fois chez les particuliers et les agriculteurs, en raison de son efficacité et de son faible coût. En 2000, le brevet de Monsanto prend fin et le glyphosate tombe dans le domaine public. Il devient alors l'herbicide le plus utilisé à travers la planète et entre dans la composition de 750 produits fabriqués par 90 firmes agrochimiques.

Il est notamment utilisé pour éradiquer toutes les plantes des champs avant d'y semer de nouvelles cultures de blé, de maïs ou encore de colza. Certains pays ont d'ailleurs utilisé des plantes génétiquement modifiées programmées pour résister au glyphosate, permettant ainsi de n'éliminer que les végétaux indésirables des cultures.

En France, le produit fait partie des deux substances phytosanitaires les plus vendues avec le soufre, pointe l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). Selon une étude de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) publiée en 2020, le produit est tellement utilisé qu'il est présent dans de nombreux cours d'eau et dans l'air. Il a même été retrouvé dans les urines de personnes n'ayant jamais eu de contact direct avec l'herbicide, mais également dans des produits comme les couches pour bébé, le vin, ou encore les céréales.