Incendies, pollution, bioterrorisme… Darmanin veut créer "3000 postes de gendarmes verts"

"Ce sera une révolution". C'est ainsi que Gérald Darmanin a présenté son nouveau projet, dans un entretien au Journal du dimanche. Le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir lancer "3000 postes de gendarmes verts" afin "d'améliorer le travail d'enquête judiciaire", notamment dans les affaires d'incendies volontaires causés par des pyromanes. "L'objectif est que, dans chaque brigade de gendarmerie, il y ait des gendarmes formés aux atteintes à l'écologie", a-t-il détaillé.

Ces agents devront, entre autres, enquêter sur les départs de feux provoqués intentionnellement. Cet été, "il y a eu entre 80 et 120 départs de feux par jours dans notre pays" et "nous avons procédé à ce jour à 26 interpellations de pyromanes présumés", a ainsi expliqué le ministre de l'Intérieur. Pour rappel, on estime que neuf incendies sur dix sont d'origine humaine, volontaire ou non. Selon le Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, sur "près de 300.000 incendies par an", le caractère volontaire "est estimé dans environ 10 % des cas".