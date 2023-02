Environnement : et si la poussière de Lune pouvait limiter le réchauffement climatique ?

Concrètement, l'idée est de créer une sorte d'écran permettant de bloquer une partie des radiations, et atténuer ainsi le changement climatique. Pour prouver l'efficacité du dispositif, les chercheurs ont simulé plusieurs scénarios. Le plus convaincant est celui consistant à disperser de la poussière lunaire directement depuis la surface de la Lune en direction du soleil avec des fusées. "Nous avons identifié des orbites qui permettent aux grains de poussière de fournir de l'ombre pendant des jours", affirment les chercheurs, qui mettent en avant les avantages de cette méthode : une ressource abondante sur la Lune et une dépense énergétique moindre qu'un lancement depuis la Terre. Toutefois, ils reconnaissent qu'il s'agit pour l'instant d'explorer le potentiel théorique de cette technique, plutôt que d'envisager sa faisabilité.