Internet : comment rendre les centres de données économes en énergie ?

Demander à une enceinte connectée de chercher une information, partager des vidéos à des cousins en Australie, échanger sur les réseaux sociaux, sauvegarder des photos, etc. Internet, les algorithmes, le cloud ou les intelligences artificielles utilisés chaque jour entraînent une explosion du nombre de données produites dans le monde. Si les vidéos représentent 80 % du trafic, les entreprises de télécommunication, de transport voire d’agriculture ou de médecine exploitent, par exemple, des informations de météorologie ou de santé à distance. Ces données permettent aux uns d’anticiper de mauvaises conditions climatiques ou aux autres d’adapter un traitement médical sans déplacer le patient.

Or, ces données immatérielles nécessitent des installations complexes pour les traiter. Des entreprises du numérique ont progressivement développé des centres de données : il s’agit de lieux physiques regroupant des serveurs capables de les héberger. Ils fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Leur objectif : assurer la disponibilité permanente des données, tout en garantissant un haut niveau de sécurité. En octobre 2021, la plateforme Cloudscene en répertoriait plus de 8 100 dans le monde. Pour assurer leur mission, ils doivent rester constamment alimentés en électricité.

Le hic de ces installations, ils produisent énormément de chaleur. Il faut non seulement de l’énergie pour les faire fonctionner et surtout pour les refroidir et éviter des surchauffes. Les plus gros centres de données peuvent consommer autant qu’une ville de 50 000 habitants. Des chercheurs estiment que l’ensemble des data centers consomment de 2 à 4 % de l’électricité mondiale. D’après un rapport du Sénat, publié en 2020, les centres de données représentent environ 14 % de l’empreinte environnementale du numérique en France. Les États-Unis, qui rassemblent environ un tier des data centers du monde, enregistrent un léger tassement de cette boulimie énergétique. Partout des entreprises se démènent pour limiter l’emprunte énergétique de ces entrepôts de serveurs.