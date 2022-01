Plus vite, plus haut, plus fort... au-delà des limites de l’irresponsabilité !

Au rythme actuel de notre inconscience, les prochains JO d’hiver seront sans doute organisés en "été" à Dubaï dans des hangars climatisés ! Encore une fois, la planète est victime d’un énorme poker menteur diplomatico-économique. Certes, 243 ONG appellent au boycott pour dénoncer la situation des Ouïghours en Chine et plusieurs États ont annoncé ne pas se précipiter pas pour assister aux cérémonies, mais n’est-il pas temps d’inverser enfin l’ordre des priorités ? Mais puisque les limites de cette course à l’absurde ne sont hélas pas encore atteintes, dans quel autre pays bien connu pour son respect total des droits de l’homme sera organisé la prochaine coupe de monde de football ? Au Qatar bien sûr, qui pourra ainsi rayonner aux yeux du monde entier en étalant ses stades climatisés en plein air construits au mépris des ouvriers morts pour la beauté du sport… Décidément ce secteur, lui aussi, aurait bien besoin d’une cure d’éthique, de clairvoyance et surtout de modestie, car il est évidement possible de célébrer les formidables valeurs du sport autrement. Dans ce domaine comme pour l’humanité : l’humilité n’est pas tant de connaitre ses propres limites que d’admettre celles du système dans lequel on vit !

*Concept des limites planétaires défini en 2009 par une équipe internationale de chercheurs, emmenée par Johan Rockström et Will Steffen. L’article faisant état des données et du (large) franchissement des limites est paru le 18 janvier dernier dans la revue Environmental Science and Technology. Les 9 limites planétaires sont : le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, les changements d'utilisation des sols, l’acidification des océans, l’utilisation mondiale de l’eau, l’appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique, la pollution chimique et l'augmentation des aérosols dans l’atmosphère.