Environnement : l'Espagne va dépenser 12 milliards d'euros pour s'adapter au manque d'eau

Elle comprend par ailleurs des mesures adoptées pour lutter contre la sécheresse exceptionnelle à laquelle est confrontée le pays depuis 2021, dont la somme de 1,4 milliard d'euros débloquée au printemps.

"L'urgence climatique provoque des sécheresses de plus en plus fréquentes et intenses, ont souligné dans un communiqué commun les ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture. L'Espagne se trouve dans une situation de plus grande vulnérabilité que d'autres États membres de l'UE".