La maison résiliente : des pistes et des idées pour des habitats plus autonomes

En premier lieu, il conseille de penser à la localisation du projet de maison autonome et résiliente. Certes, il n’existe pas de territoire parfait. Mais choisir un terrain situé dans l’estuaire de la Gironde, potentiellement sous l’océan en 2040, n’inspire pas Rémi Richart : "Préférez une zone un peu en hauteur et pas trop proche de l’eau. Éloignez-vous des zones urbaines trop denses, difficile d’y trouver des terres pas trop chères et suffisamment vastes pour développer un potager et élever des animaux." Avec leurs trois garçons, la famille Richart élève des poules (pour les œufs et manger les déchets alimentaires) et des moutons dont ils utilisent la laine pour pailler le jardin.

Désormais autosuffisante en légumes, fruits et eau, la famille s’est attelée à construire et isoler leur lieu de vie avec de l’argile, du chanvre et du liège. Elle installe 12 m² de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques sur une grange et une petite éolienne. Elle pense à forer l’eau des puits du jardin et récupérer les goûtes qui tombent du ciel. Le formateur reconnaît qu’un tel projet requiert un certain savoir-faire : "On ne peut pas partir dans une démarche de résilience sans travailler ce plan-là. Quelqu’un complètement allergique aux outils de bricolage devient dépendant pour toute la technique et ne peut pas réparer une panne en irrigation dans le potager par exemple. Il faut utiliser ses mains et s’y connaître en électricité." Rémi Richart promet que tout le monde y arrive en se faisant accompagner, y compris les familles monoparentales. Pour chauffer l’espace et cuire des aliments, le bois complète les dispositifs.

Le formateur préconise d’élaborer des outils de cuisson et de conservation neutres en gaz à effet de serre. Il a monté lui-même un four solaire "très efficace et peu encombrant". Il cuit à basse température mais n’altère pas le goût. La famille se sert surtout de son réfrigérateur naturel, encastré dans le mur et ouvert sur l’extérieur, que l’air hivernal tient au frais. "Il s’agit d’un outil low tech, utilisé depuis l’antiquité, avec des ventilations et des sondes pour vérifier que la température ne dépasse pas 4° (si vous conservez de la viande), 7° (si vous n’en mangez pas). Dès que la température descend en dessous, je bouche les ventilations et dès qu’elle augmente, je puise de l’électricité produite par les panneaux solaires", commente Rémi Richart.