Environnement : La Rochelle ne veut plus consommer de carbone

Pour ce faire, le consortium s’applique particulièrement dans 5 domaines :

- Renforcer les mobilités douces : développer les pistes cyclables et décarboner les transports publics

- Accélérer les rénovations énergétiques des bâtiments : une plateforme s’adresse aux propriétaires pour leur proposer un audit gratuit de l’efficacité énergétique de leur logement, mobiliser les artisans reconnus garant de l’environnement et recenser les aides publiques existantes. "Il faut simplifier ce parcours du combattant et inciter les propriétaires à se lancer pour arriver à 2 000 rénovations par an", estime Gérard Blanchard.

- Produire de l’énergie renouvelable et locale : par l’intermédiaire d’une boucle d’autoconsommation collective, un démonstrateur d’hydrogène stocke et permet au transport public de réutiliser de l’énergie non consommée. Le projet prévoit que le port soit entièrement doté de panneaux solaires pour devenir autosuffisant.

- Développer l’économie circulaire : l’initiative charge des associations de coordonner, mettre en rapport les offres et les demandes et trouver des solutions techniques pour limiter le gaspillage et la consommation de produits jetables.

- Restaurer des puits de carbone : optimiser la séquestration en milieu humide et dans les forêts alentours.

Gérard Blanchard insiste sur la gouvernance partagée du projet et assure que la société civile y reste pleinement associée : "Les citoyens participent aux prises de décisions. 30 citoyens représentatifs du territoire (classe d’âge, lieux d’habitation et catégories socioprofessionnelles) ont été tirés au sort parmi 260 inscrits. Ils peuvent s’autosaisir de questions importantes, interpeller le comité de pilotage auquel deux d’entre eux participent et réfléchir à des sujets en fonction de nos demandes."