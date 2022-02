La tech peut-elle vraiment réduire la consommation des logements ?

La production de ciment émet entre 850 et 1000 kilogrammes de CO2 par tonne. Réduire cette pollution demeure un véritable défi. Depuis le 1er janvier 2020, une nouvelle réglementation aux objectifs drastiques s’applique. Elle répond à trois objectifs majeurs : diminuer l’empreinte carbone des bâtiments neufs, optimiser davantage leur performance énergétique (mixité des matériaux utilisés lors de la construction) et adapter les bâtiments aux fortes chaleurs. Clément Dupuy, ingénieur spécialiste du bio-développement dans le BTP et consultant pour le cabinet de conseils ADGI, assure que cette loi va changer le paradigme des cimentiers : "Ils vont devoir évaluer l’impact carbone de leurs matériaux non plus seulement pour le fonctionnement du bâtiment achevé, mais pour l’ensemble du cycle de vie de l’édifice, de l’extraction des matières premières au transport jusqu’au chantier, en passant par la déconstruction et le vieillissement des murs."

Une méthode pour diminuer l’impact carbone du ciment vise à mélanger les minéraux qui le constituent à du laitier, les résidus du processus de fabrication de l’acier. "Les cimentiers récupèrent des matériaux considérés comme du déchet par d’autres industries pour les intégrer par des propriétés mécaniques", commente l’ingénieur. Pour lui, la vraie innovation consiste à utiliser du ciment à base de bois : "Il s’agit de copeaux mélangés au béton. Cette structure se supporte elle-même, demeure auto isolante (pas besoin d’y ajouter de la laine de verre, par exemple) et résiste très bien aux variations de températures extérieures. Le secret : le bois est très lacunaire, il comporte beaucoup de vide." Certains cimentiers commencent à évoquer des projets de construction de bâtiments intelligents et modulables en 3D. "On n’en est pas là", tempère Clément Dupuy. Il considère cette avancée comme utopique et ne prévoit aucun chantier avant 10 ans au moins.