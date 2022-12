Le collège alsacien de Woerth, champion de France des économies d’énergie

76 %. Les bâtiments publics consomment les trois-quarts de l'énergie des communes. Avec 30 %, les écoles dominent la consommation des bâtiments communaux. Ils demeurent les bâtiments les plus énergivores devant les équipements sportifs et les bâtiments socioculturels. Les bâtiments scolaires consomment du combustible pour le chauffage, de l’électricité (éclairage, ventilation des locaux, fonctionnement des systèmes techniques, équipements de bureaux, etc.), de la matière grise (produits consommés dans l’école, construction ou rénovation des bâtiments) sans oublier la mobilité de chacun. Le ministère de l’Éducation semble assumer sur son site devoir faire des efforts pour "réduire la consommation d’énergie et développer les énergies renouvelables, dans tous les secteurs, pour aller vers la neutralité carbone en 2050. Cela passe par la rénovation des écoles, collèges et lycées et l’éducation aux écogestes".

La loi Climat et résilience renforce la place de l’éducation au développement durable dans les programmes de toutes les disciplines, de la maternelle à la terminale, dans toutes les voies d’enseignement (générale, technologique et professionnelle). "Le changement climatique, la pollution, la perte massive de biodiversité sont des enjeux impérieux, qui ont d’ores et déjà des conséquences visibles et sensibles sur notre quotidien. Il est donc plus que jamais nécessaire de renforcer l’éducation des jeunes générations", affirme encore la rue de Grenelle. Pour inciter les établissements à faire des économies d’énergie, l’Institut français pour la performance énergétique du bâtiment (IFPEB) et le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), organisent chaque année le challenge CUBE.S (Challenge climat, usages, bâtiments enseignement scolaire).

En 2021, le collège du Maréchal Mac-Mahon de Woerth (Bas-Rhin) a remporté le CUBE d’or. Le collège a réduit sa consommation d’énergie globale de 23,5 % et jusqu’à 31 % dans les bâtiments récemment rénovés. Un aboutissement pour le collège déjà labellisé E3D (établissement en démarche développement durable).