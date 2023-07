Le phénomène des algues vertes, lié à la "pollution domestique" et non à l’agriculture ?

Pour rappel, les algues vertes sont extrêmement toxiques et polluantes. Celles-ci se forment à cause de l’eutrophisation, qui se résume en une forte concentration de nutriments dans l’eau et, dans ce cas précis, d’azote et de phosphore. "Les algues vertes sont des nitrophiles et ce sont les apports de nutriments qui contrôlent le développement des algues vertes. Cela a été parfaitement démontré", résume Pierre Aurousseau, ancien président du CSEB et l’un des quatre auteurs du rapport de 2011.

Or, ces apports en nutriments sont bel et bien rejetés par l’agriculture et l’élevage : contenus dans les engrais servant à fertiliser les cultures, ils s’écoulent ensuite dans les rivières puis rejoignent les côtes. Seule une action sur les taux d’azote dans l’eau pourrait jouer sur la prolifération des algues vertes, éclaire Sylvain Ballu, chercheur au Centre d’étude et de valorisation des algues (Ceva). "Il y a consensus sur le fait que le facteur de ’contrôle’ ou encore de ‘maîtrise’ du phénomène est l'azote et non pas le phosphore, massivement relargué par les sédiments proches littoraux. Et l'azote provient très largement des activités agricoles dans le cas des bassins versants bretons sur lesquels les diagrammes ont été faits". Concrètement, le Ceva a pu établir que 95 à 98% des nitrates présents dans l’eau des bassins versants étaient d’origine agricole. Ce qui laisse peu de place aux polluants domestiques, qui se sont réduits au fil des ans grâce à un meilleur traitement de l'eau.