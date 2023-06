Environnement : qu'est-ce que le "sang des glaciers" qui pourrait menacer nos montagnes ?

Malgré sa couleur rouge vif qui intrigue les montagnards depuis l'Antiquité, Sanguina fait partie de ces algues unicellulaires d'altitude très mal connues des spécialistes. Depuis 2021, une équipe de chercheurs basés à Grenoble et regroupés au sein du consortium Alpalga, tente de mieux la comprendre. Selon les connaissances, il s'agit d'organismes de très petite taille qui "prolifèrent grâce à la photosynthèse" où ils captent le CO2 lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Et le sang des glaciers a colonisé de nombreux espaces, des écosystèmes situés entre 1000 et 3000 mètres d'altitude dans les montagnes alpines aux régions Arctique et Antarctique.

Il semble que l'algue vive dans la terre l'hiver pour se développer sur la neige lorsqu'elle commence à se réchauffer. Mais l'étude d'Alpalga devra confirmer ces données, alors que de nombreuses questions restent en suspens autour de Sanguina : que devient-elle l'été et l'hiver ? Et comment résiste-t-elle aux conditions de température et d'ensoleillement extrêmes ?