Environnement : le siège de la métropole de Rouen, un bâtiment à énergie positive

Certifié BEPOS et Passivhaus PLUS, des normes particulièrement exigeantes, cette enceinte de 6 400 m² de surface utile reste le plus grand bâtiment public passif construit en France à ce jour. Édifié sur un ancien hangar du port de Rouen, le bâtiment utilise un maximum de ressources pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre. Sur son toit, 2 000 m² de panneaux solaires photovoltaïques captent l’énergie des rayons du soleil et les transforment en électricité. Une GTB (Gestion Technique du bâtiment) régit le confort thermique : elle supervise toute l’année le chauffage et la climatisation des bureaux. Une pompe à chaleur sur sondes géothermiques puise de la chaleur l’hiver et rafraîchit les lieux l’été.

Avec fierté, Nicolas Rouly affirme que le bâtiment tient ses promesses : "Nous atteignons nos objectifs. Nous consommons presque 2 fois moins d’énergie qu’un bâtiment certifié RT2012. Si l’hiver nous tirons encore un peu sur le réseau, au printemps et l’été nous lui redistribuons le surplus d’énergie que nous produisons." Les ouvertures des fenêtres triple vitrage, motorisées et automatisées, gèrent les apports solaires passifs et l’arrivée d’air frais l’été. "Lorsqu’il fait lourd, elles s’ouvrent automatiquement pendant la nuit pour faire circuler de l’air plus frais. On ne mesure pas tous les enjeux, surtout lorsqu’on regarde le bâtiment de l’extérieur, mais c’est un incroyable outil de maîtrise énergétique", ajoute Nicolas Rouly. L’élu reconnaît que la métropole doit faire des efforts : "Nous enregistrons une légère surconsommation que nous n’avions pas anticipée, liée aux bornes de recharge de véhicules électriques. Nous devons encore progresser pour réduire notre consommation."