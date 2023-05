Le ticket de caisse dématérialisé, une mesure pas si écolo ?

La start-up GreenTicket évaluait il y a quelques années à 30 milliards le nombre de tickets de caisse émis chaque année. Soit selon ses calculs "l'équivalent de 250 millions d'arbres abattus et de 950 millions de litres d'eau". Recourir plus largement au ticket dématérialisé serait-il tout aussi problématique ? Outre Alain Houpert, le député LFI Alexis Corbière soulevait, lui aussi, la question en interpellant dans l'hémicycle le gouvernement l'an passé. "Plusieurs spécialistes, dont le collectif Green IT, estiment qu'à cause de son stockage dans un centre de données puis de sa transmission (tous deux coûteux en énergie), un ticket dématérialisé rejetterait en réalité 2 grammes de CO2 en plus dans l'atmosphère qu'un ticket imprimé", lançait-il.

Les deux grammes de CO2 supplémentaires évoqués par ces élus seraient issus de travaux menés par le collectif Green IT, créé en 2004 et qui rassemble des experts indépendants travaillant sur la quantification des impacts environnementaux du numérique. Son fondateur, Frédéric Bordage, insiste toutefois auprès de TF1info sur le fait que "les chiffres qui sont repris par tout le monde sont issus d’une étude interne (NDLR : réalisée avant le Covid) qui n’a jamais eu vocation à être publiée". Des données qui "n’ont pas la qualité ou la solidité de nos études publiques", poursuit-il, les jugeant "dépassées" et se désolant de les voir reprises si fréquemment sans le moindre recul.