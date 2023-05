Environnement : les éoliennes sont-elles réellement alimentées au diesel ?

En résumé, les cas du parc offshore en mer du Nord et des éoliennes écossaises sont deux situations très spécifiques, que près d'une dizaine d'années séparent. Elles ne peuvent pas permettre de remettre en cause l'intégralité du fonctionnement de cette énergie verte. D'autant qu’en France, les données de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), sont claires. Les éoliennes sont en activité entre 75 et 95% du temps grâce au vent. Comme nous vous l'expliquions ici, le seul obstacle à leur fonctionnement est la vitesse de vent – qui ne représentent pas plus de 10 jours d'arrêt par an en moyenne – et les opérations de maintenance, qui ne durent généralement que cinq jours chaque année.