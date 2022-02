Les nouvelles technologies peuvent-elles sauver la planète ?

Du gaz à base de fumier, des drones pour identifier les besoins des terres agricoles, une application mobile pour quantifier notre bilan carbone, etc. Les initiatives pour limiter nos émissions de CO2, mieux gérer nos ressources d’eau et de nourriture, fluidifier le trafic routier ou encore réduire notre consommation énergétique se multiplient. Les nouvelles technologies, à travers les robots par exemple, observent l’environnement, l’interprètent et nous guident pour nous permettre de prendre des décisions les plus saines possibles pour la planète. Peu de domaines échappent à la green tech : l’agriculture, l’alimentation, le logement ou la communication voient l’innovation en transformer les usages.

GreenTech, CleanTech, EcoTech… Appelez-là comme vous voulez. Mais depuis une quinzaine d’années, la tech se veut plus verte et plus durable. Le mouvement prend de la force à mesure que les consommateurs prennent conscience collectivement des dégâts qu’ils causent à leur planète. D’après un sondage OpinionWay pour Microsoft France, 55 % des Français se disent personnellement préoccupés par la pollution numérique, inquiétude accentuée chez les jeunes et les actifs. La green tech répond en proposant une nouvelle manière de vivre et de consommer adaptée aux exigences environnementales et aux signaux d’alerte envoyés par la nature. Les développeurs, ingénieurs et autres philanthropes ambitionnent d’utiliser les nouvelles technologies et l’ingénierie de pointe pour réduire l’impact de l’Homme sur la Terre, pérenniser son existence, réparer son empreinte nocive et préserver les ressources.