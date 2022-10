Les publicités lumineuses désormais interdites en France la nuit

D'après le texte pris par le ministère de la Transition écologique, "les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes". Les aéroports dérogent donc à l'interdiction, tout comme les gares ou les stations de métro.