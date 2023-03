Logement et transports : comment ces secteurs doivent s’adapter au changement climatique ?

Construire 500 000 nouveaux logements par an. En France, cet impératif fait l’unanimité : remplacer des logements vétustes où loger de nouveaux habitants. Mais pour The Shift Project, il faut prioriser la rénovation énergétique, moins émettrice de CO2 que la construction neuve. Rémi Babut, Chef de projet logement du think tank en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone, reconnaît que la tâche s’annonce compliquée : "La majorité des 58 % de Français propriétaires ne cherchent pas à limiter l’empreinte carbone de leur logement. Les bailleurs sociaux font en revanche beaucoup d’effort." L’ancien ingénieur en bâtiment enjoint l’État et les collectivités locales à prendre leurs responsabilités : "Il faudrait multiplier les types de réponses aux demandes de rénovation pour que les différentes situations trouvent leur accompagnement financier. La région Île-de-France donne un mauvais signal en réorientant l’activité d’IDF Énergies, destiné aux rénovations des copropriétés, vers le tertiaire. Il faudrait augmenter les obligations à contribuer aux fonds travaux."

The Shift Project regrette que les futurs propriétaires n’aient pas suffisamment d’informations au moment d’acheter leur logement : "Le diagnostic de performance énergétique (DPE) commence à donner des informations qualitatives sur le confort d’été (ventilation, inertie). Mais il ne dit rien sur l’état des sols ou les risques d’inondation. Seuls les logements neufs disposent d’un carnet d’information obligatoire (coffre-fort numérique)", commente Rémi Babut.

En attendant la nécessaire rénovation d’un million de logements par an, The Shift Project suggère d’adapter la taille des logements aux occupants. "Notre parc de logement n’a pas un taux d’occupation optimal", commente Rémi Babut. Les chiffres du logement, publiés par le ministère de la Transition écologique, montrent que 10 % des logements se trouvent suroccupés, environ la même proportion de logements "normalement occupés" et environ 4 logements sur 5 sous occupés. "Il s’agit de résidences secondaires, logements vacants ou d’habitations trop grandes pour les occupants (plus d’une pièce par personne). Cette situation survient lorsque les enfants quittent le cocon familial", ajoute le consultant qui déplore un manque de roulement. Moralité, l’État doit construire davantage de nouveaux logements pour s’adapter à l’émergence de familles.

Le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) conseille de repeindre les bâtiments dans des couleurs très claires. Les surfaces blanches renvoient jusqu’à 90 % des rayons du soleil et absorbent moins la chaleur. Les propriétaires pourraient enfin partager des outils ou gros électroménagers. "Dans beaucoup de villes, on trouve des laveries pour le linge. Il existe des chambres d’amis partagés entre plusieurs personnes", confirme Rémi Babut. Des acteurs réfléchissent à de nouvelles structures de cohabitation, pièces partagées et autres infrastructures collectives.