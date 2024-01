Lou Attalah, jeune ambassadrice pour le climat : "Collectivement, nous pouvons donner beaucoup de force à nos actions"

Responsable locale pour la COP28 des jeunes, jeune ambassadrice pour le Climat, parlementaire des jeunes… Lou Attalah dévore les engagements associatifs et politiques. En dernière année d’ingénierie éco conception et innovation, la jeune femme se bat pour convaincre les décideurs de protéger la planète et sa biodiversité.

Éducation au consentement à l'école, casser la fracture ruralité/urbanité, travailler à un salaire juste… En décembre dernier, dans l’hémicycle du Conseil économique, social et environnemental (CESE), 170 jeunes parlementaires sélectionnés dans toute la France ont fait des propositions fortes pour renforcer la démocratie et l’inclusion.

Au cœur du jeune réacteur, Lou Attalah devait rassembler les enjeux qui préoccupent les jeunes : "Nous formions une sorte de convention citoyenne. Nous avons échangé sur l’éducation, la sécurité, l’égalité homme-femme, l’écologie… Beaucoup de jeunes vivent mal la nouvelle réforme du bac de peur de ne pas pouvoir accéder aux métiers qui les intéressent." Travailler avec autant de jeunes engagés lui permettent de mieux comprendre le monde qui l’entoure : "Ça m’a permis d’acquérir des connaissances et de me sentir plus légitime."

En parallèle, la Parisienne anime les jeunes ambassadeurs pour le climat et participe à la LCOY, la déclinaison nationale de la COP28 des jeunes. "La sortie des énergies fossiles a rapidement fait consensus. Cette vision du climat se fonde sur des objectifs comptables en émettant moins de kg d’équivalent dioxyde de carbone (CO2). Nous avons également proposé de créer un fonds pour aider des pays du sud à financer des négociateurs jusqu’à la fin de la COP. Certains d’entre eux ne disposent pas des fonds nécessaires pour rester jusqu’au bout alors que ce sont les plus impactés et historiquement les moins responsables du dérèglement climatique." Les jeunes ambassadeurs ont remis leur plaidoyer à la délégation interministérielle française présente à Dubaï et deux d’entre eux ont défendu sur place leurs positions.

Ces engagements permettent à Lou Attalah de lutter avec plus de force : "Ce n’est pas en arrêtant de boire de l’eau en bouteille que l’on réussira à changer le monde. Je donne mon énergie aux associations pour peser sur les décideurs." Des engagements qu’elle traduit dans ses études. À Chambéry, pour sa dernière année de l’école d’ingénieur d’arts et métiers, elle suit un cursus éco conception et éco innovation de biens et de service. "C’est la première fois que j’entendais parler d’environnement dans mes études. Pour cette dernière année, nous évoquons l’impact de nos métiers sur la société, les conséquences économiques et sociales, l’urgence d’agir et notre rôle. C’est ce qu’il me manquait."

"J’ai vécu violemment de devenir une femme scientifique"

Végétarienne, Lou Attalah s’habille avec des vêtements de seconde main et réduit au maximum l’utilisation de transports polluants. Convaincue par la protection de l’environnement dès le lycée, elle a arpenté pendant un an la Nouvelle-Zélande, pays aux efforts fournis et constants en faveur de la biodiversité : "J’ai d’abord essayé de convaincre. J’étais une donneuse de leçons, je préconisais par exemple de manger moins de viande. Je me suis rendu compte que ce n’était pas efficace. Désormais, je montre que je suis heureuse et épanouie en donnant un sens à ma vie avec des comportements plus respectueux de l’environnement. C’est en montrant l’exemple et en devenant un modèle que l’on persuade."

Beaucoup de jeunes de l’âge de Lou Attalah se sentent pourtant "éco anxieux". Un sentiment qui dérange l’étudiante : "Je crois nécessaire de montrer ce qui fait peur, la réalité de la situation dans laquelle nous vivons. Affirmer que la catastrophe reste lointaine et ne peut pas nous toucher, c’est mentir. Rester éco anxieux, c’est prendre le risque d’entériner quelque chose d’éminemment collectif, voire civilisationnel. Ça me déplaît et décrédibilise nos actions." La jeune femme préfère leur lancer un appel : "Rejoignez-nous et luttons ensemble. Collectivement, nous pouvons donner beaucoup de force à nos actions, nous nous donnons de l’espoir, nous apportons des idées et nous trouvons des solutions."

Lou Attalah a toujours voulu devenir scientifique. Mais au lycée, en spécialité mathématiques supérieures, elle se retrouve fille unique. "En terminal scientifique, nous ne représentions qu’un tiers de la classe." Elle passe ces deux premières années d’ingénierie industrielle dans l’atelier : "Nous faisons de la mécanique, de la thermodynamique, de l’électricité, de la fonderie, de la forge, de l’usinage. J’ai adoré, mais j’avais des professeurs de l’ancien monde. Avec des camarades, nous avons subi des remarques sexistes comme "fais gaffe, tu vas te casser un ongle". D’autres ne nous ont jamais adressé la parole. J’ai vécu violemment de devenir une femme scientifique." Lou Attalah s’est accrochée, convaincue de l’urgence à prendre des postes pour renverser la domination masculine : "C’est important que les femmes participent au processus d’élaboration en science, informatique, urbanisme, etc. Tous les problèmes qui existent viennent du patriarcat. Les femmes sont légitimes à s’impliquer si nous voulons nous diriger vers un monde plus juste et plus durable."