Malgré la sécheresse, Marc Fesneau continue de défendre le modèle "vertueux" des "méga-bassines"

Le vice-président du Modem a évoqué notamment le projet de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, où des affrontements entre les forces de l'ordre et des opposants au projet ont éclaté depuis l'automne 2021. Selon lui, 21 millions de mètres cube étaient prélevés sur le site en été, or "avec le projet, par ces réserves constituées en hiver, on ne prélève plus que 13 millions en tout, la moitié l'été et l'autre moitié part à la constitution d'une réserve l'hiver". "Si cela ce n'est pas vertueux, qu'est-ce qui est vertueux ?", s'est-il irrité, accusant la cheffe des Verts de vouloir "faire de l'agriculture sans eau".

"Si on commence à seulement poser des 'y a qu'à-faut qu'on', si on rejette les solutions que l'on essaie de porter, y compris dans ce qu'elles ont de vertueux, il y a de quoi y avoir de la désespérance", s'est-il encore emporté, fustigeant une "espèce d'impasse" sur le sujet.