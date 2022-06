Les calanques de Marseille et trois sites corses soumis à réservation, pourquoi ?

C'est une première en France. Le Parc national des Calanques va limiter cet été la fréquentation de ces espaces naturels méditerranéens fragilisés. Pour "protéger la calanque", l'accès aux minuscules plages de Sugiton et des Pierres tombées ainsi qu'à leur environnement immédiat sera limité à 400 visiteurs par jour, contre 2500 habituellement au cœur de l'été, les dimanches 26 juin et 3 juillet, puis tous les jours du 10 juillet au 21 août, peut-on lire sur le site.

Les réservations, gratuites et limitées à cinq personnes par dossier, peuvent se faire à compter de trois jours avant la date souhaitée et jusqu'à 18h la veille, sur le site ou l'application du Parc national des Calanques. Les enfants de moins de trois ans n'ont pas besoin de réservations. Elles sont par ailleurs impossibles sur place et le jour-même.