Déforestation au Brésil : l'intelligence artificielle au secours de la forêt amazonienne

Et ses prévisions pour 2023 ne sont pas bonnes. Si la déforestation se poursuit au rythme actuel, la forêt pourrait perdre 11.805 km² supplémentaires de terres indigènes. Les États les plus menacés sont ceux du Para, avec 38% de sa surface en danger, l’Amazonas (19%) et le Mato Grosso (15%). En 2022, PrevisIA avait estimé l’ampleur de la déforestation à 15.000 km², assez proche des pertes finales, à hauteur de 11.560 km², selon l'Institut national pour la Recherche Spatiale (Inpe).

Pour établir ses projections, cette intelligence artificielle mène une reconnaissance des routes légales et illégales par des images satellites et croise ses informations avec d’autres données, comme l’activité économique dans la forêt, l’occupation du sol ou encore la présence d’infrastructures. L’ensemble de ces indicateurs permettent de déterminer si une zone a un risque imminent d’être déforestée ou non.