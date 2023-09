Environnement : peut-on vraiment compenser notre empreinte carbone ?

Un voyage de 985 km en voiture (entre Lille et Bayonne, par exemple), dix jours de chauffage au gaz, 26 repas à base de viande, la production d’un canapé convertible ou encore d’une moitié d’une télévision d’une largeur de 45 pouces, etc., engendrent chacun pas moins de 190 kg d’équivalent dioxyde de carbone (CO2). Avec ses activités nombreuses et variées (travail, transport, loisir), son confort (électricité, chauffage) ou ses besoins vitaux (alimentation, eau), un Français émet en moyenne près de dix tonnes de CO2 par an. Vous pouvez calculer votre empreinte sur le climat en réalisant ce test.

Disons-le sans ambages : 10 tonnes, c’est beaucoup trop. L’ensemble des humains devrait, pour préserver la planète Terre, se limiter à une moyenne de deux tonnes de gaz à effet de serre (GES). Pour parvenir à ce calcul, l’Agence de la transition écologique (Ademe) additionne nos émissions directes (l’énergie dépensée lors du lancement d’une machine à laver le linge par exemple) et nos émissions indirectes (matériaux utilisés lors de la production de la machine, son acheminement jusqu’aux différents entrepôts avant d’arriver chez nous et son déchet lorsqu’elle devient inopérante).

Comment diviser notre impact carbone (ou climat) par 5 ? Cela ressemble à un chemin de croix. Le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) nous exhorte à changer de comportement : l’humanité doit réduire ses émissions de GES de 90 % pour sauver la biodiversité et s’écarter du dérèglement climatique. Or, pour l’instant, des émissions restent "incompressibles", impossibles à éviter : les éleveurs nourrissent leurs bêtes, les commerciaux ou infirmiers à domicile utilisent leur véhicule, les maçons se servent de matériaux polluants pour construire, etc. Pour compenser ces émissions, plusieurs marchés carbones offrent aux particuliers des crédits.