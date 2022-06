Plastic Odyssey : l'usine flottante autour du monde forme au recyclage

Le bateau ressemble à la Calypso du commandant Cousteau. Il mesure 40 mètres de long et pèse pas moins de 500 tonnes. Il dispose d’une salle de conférence et de 150 m² d’atelier à l’arrière. Il s’agit d’un véritable musée de la vie sans plastique : de la nourriture en vrac dans des bocaux en verre, du savon recyclé, de la vaisselle lavable, des filtres à eau et des appareils pour la désaliniser. Simon Bernard, officier de marine marchande et cofondateur de Plastic Odyssey, envisage d’en faire un laboratoire de réduction du plastique : "Il dispose aujourd’hui d’un petit moteur, mais à terme, nous espérons le faire avancer avec du plastique." Fin septembre, le bateau part pour 3 ans visiter les 30 pays les plus pollués du monde : première étape au Liban avant de redescendre sur la côte ouest de l’Afrique, remonter le Brésil jusqu’en Amérique centrale pour terminer en Asie du Sud-est.

Le défi semble immense : le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) fait de la pollution, avec le changement climatique et la perte de biodiversité, une "crise planétaire à laquelle le monde est aujourd’hui confronté". Chaque année, en effet, l’homme produit 300 millions de tonnes de déchets plastiques. 11 millions de tonnes finissent par se retrouver dans l’océan. "Une quantité qui devrait presque tripler d’ici à 2040 si aucune action urgente et à grande échelle n’est entreprise", prévient l’ONU. Greenpeace estime que 99 % du plastique provient de substances chimiques dérivées de sources impropres et non renouvelables. "La plupart des plastiques ne disparaissent jamais vraiment. Au contraire, elles se décomposent en microparticules qui finissent par être avalées par les poissons ou les animaux d’élevage et finalement consommées par les humains à travers leur alimentation et l’eau du robinet", commente l’ONG. Ainsi, les scientifiques recensent à ce jour près de 700 espèces marines affectées par la pollution du plastique. 9 oiseaux de mer sur 10, une tortue de mer sur 3 et plus de la moitié des espèces de baleines et de dauphins ingèrent du plastique.

Il faut donc agir en urgence. Mais comment ? "Beaucoup de plastique coule ou se dégrade en mer, souvent au fond de l’eau. Moins de 1 % des plastiques en mer flottent, de fait en naviguant, on ne voit pas grand-chose. Difficile de collecter ces plastiques sans prélever de la vie autour. Impossible d’éliminer le plastique, nous devons l’arrêter avant qu’il se déverse en mer", implore Simon Bernard. Le directeur général de Plastic Odyssey, à l’aide des deux autres cofondateurs, Alexandre Dechelotte et Bob Vrignaud, d’une série d’ingénieurs, de marins et de pédagogues sur les réseaux sociaux cherchent à stopper la course du plastique vers les océans et font du bateau une micro-usine du recyclage.