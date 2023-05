Sécheresse : voici les départements les plus menacés cet été

Une vingtaine de départements métropolitains sont d'ores et déjà placés en vigilance pour les restrictions d'eau pour la totalité ou une partie de leur territoire. Une dizaine compte au moins une zone en alerte, et presque tout autant pour le niveau alerte renforcée. Cinq départements sont même déjà placés en crise pour une partie de leur territoire. Et la situation devrait empirer dans les semaines à venir. En mai, "en l'absence de précipitations suffisantes, (...) les niveaux devraient rester en baisse et la situation se dégrader" plus ou moins rapidement selon les régions, selon le BRGM.

Le ministère de la Transition écologique estime donc que 26 départements sont en "risque très probable de sécheresse d'ici à la fin de l'été", et 45 autres en risque "probable". Sur le reste du pays, la sécheresse est "possible". Les zones les plus à risque se situent principalement sur le quart sud-est, plus précisément sur le pourtour méditerranéen où les risques d'incendie sont déjà marqués, et la vallée du Rhône. Le bassin parisien, à l'exception de la capitale et sa couronne proche, est aussi concerné, sans oublier à l'ouest les Deux-Sèvres et la Vienne, comme le montre la carte ci-dessous, incluse dans un guide sécheresse paru mercredi. Toute la partie centrale du pays est placée en risque "probable", du Pays-Basque jusqu'aux Hauts-de-France.