Environnement : viande ou avion, qui pollue le plus ?

Pour connaitre le nombre d'émissions de gaz à effet de serre (GES) produites par le bétail à travers le pays, nous nous sommes tournés vers le rapport Secten, qui fait référence sur les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en France. On y découvre qu'en 2019, l'agriculture était le deuxième poste d'émissions de GES du pays, représentant à elle seule "19% du total national", soit 83,1 mégatonnes d'équivalent CO2. Et la quasi-majorité d'entre elles proviennent de l'élevage (48%). Ce qui signifie que les émissions liées à la fermentation entérique des animaux destinés à être mangés, à la gestion de leurs déjections, au bâtiment et au stockage représentant un total de 39,9 mégatonnes d'équivalent CO2.

Pour comprendre ce que représente ce chiffre, nous avons voulu le comparer à un autre secteur au cœur des critiques : l'aviation. Or, le calcul des émissions de CO2 imputables à l'activité des avions, réalisé par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), nous apprend que l'ensemble du trafic aérien, incluant l'aviation commerciale et l'aviation non-commerciale (dont les jets privés) se sont élevées à 24,3 mégatonnes en 2019.

D'ailleurs, dans une infographie sur la répartition de l'ensemble des 9,9 tonnes de CO2 émises chaque année dans le pays en 2019, Le Monde estimait que la consommation de viande de chaque Français provoquait 920 kg émissions de GES. C'est deux fois plus que pour l'avion (430 kg).