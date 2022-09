Les poubelles des Français sont encore trop pleines, alerte la Cour des comptes

582 kg de déchets par an par habitant et un volume qui ne baisse pas. Cette moyenne, c'est celle des Français et elle est bien au-dessus de celle européenne sur la dernière décennie, pointe la Cour des comptes, qui étrille dans un rapport la gestion des ordures ménagères en France. Selon les Sages, la production d'ordures ne baisse pas assez rapidement, si bien que les objectifs environnementaux pourraient ne pas être atteints.