"Un scandale" : les vols en jet privé ont explosé et atteignent des niveaux record en France, selon Greenpeace

La tendance d'une augmentation des trajets en jet privé n'est pas nouvelle. Selon un rapport de l'ONG Transport & Environment publié en mai 2021, entre 2005 et 2019, les émissions de ces avions privés ont augmenté de 31%, "soit plus rapidement que les émissions de l'aviation commerciale". Le rapport pointait alors que "la moitié des vols en jet privé en France parcourent moins de 500 km, soit la distance opérationnelle où les avions sont les moins performants et donc les plus polluants".

La France et le Royaume-Uni étaient déjà pointés du doigt avec 36% des émissions des vols privés en Europe. L'ONG Transport & Environment rappelle également qu'un trajet avec un avion privé pollue entre cinq et quatorze fois plus d'un avion de ligne, qui émet lui-même environ 40 fois plus qu'un train. Un problème d'autant plus important que selon les chiffres, ces jets circulent la plupart du temps à vide, avec 4,7 personnes en moyenne par trajet.