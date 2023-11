Recyclage des bouteilles en plastique : des associations dénoncent les fausses promesses des grandes marques

" Les entreprises proposent trop d'allégations vertes qui induisent le consommateur en erreur, notamment sur le recyclage", a noté Jean-Yves Mano, président de la CLCV. "La réalité est que le plastique à usage unique n’est ni circulaire ni durable", a encore observé Rosa Pritchard, avocate au sein de ClientEarth qui a participé à la réalisation de l'analyse, "ces allégations,

que nous considérons comme trompeuses, empêchent les consommateurs de faire de bons choix environnementaux".

Avec cette plainte, les associations espèrent que la Commission européenne ouvre une enquête et que les pratiques de ces industriels soient interdites. La production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans pour atteindre plus de 430 millions de tonnes. Or les deux tiers de la production mondiale de plastique ont une faible durée de vie et deviennent des déchets après une ou quelques utilisations. Moins de 10% sont véritablement recyclés.