Fuite de pétrole sur un oléoduc en Angleterre : y a-t-il un risque pour les côtes françaises ?

Des éléments rassurants alors que le risque de marée noire sur les côtes françaises se réduit peu à peu. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (PREMAR) a de son côté assuré que les "bateaux du secteur français n'ont pas remarqué de trace de pollution à ce jour" et estime qu'il est "peu probable que cela arrive jusqu'à nos côtes. La nappe est visible, certes, mais si elle venait à atteindre la Manche, elle serait vite brassée naturellement".

Du côté des Anglais, la polémique enfle autour de cet incident qui touche l'un des ports les plus importants et les plus protégés au monde pour la préservation de la biodiversité marine. Si Perenco a déjà annoncé qu'une "enquête complète sera lancée pour déterminer ce qui s'est passé à Poole Harbour", plusieurs responsables politiques et militants environnementaux ont exprimé leur colère. Extinction Rebellion a notamment organisé une manifestation à Poole Quay, où de nombreux manifestants ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "Perenco Out".