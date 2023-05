Pollution plastique : les représentants de 175 pays réunis à Paris dans l'espoir d'un traité

La réduction de la production mondiale est portée par la Coalition pour la haute ambition, conduite par le Rwanda et la Norvège aux côtés d'une cinquantaine de pays, des membres de l'Union européenne, mais aussi le Canada, le Chili et, depuis quelques jours, le Japon. Son espoir : "mettre fin à la pollution plastique d’ici à 2040". Une ambition qui tranche avec la frilosité d'autres pays, comme la Chine, les États-Unis, l'Arabie saoudite et plus généralement les pays de l'Opep. Ces nations insistant sur le recyclage et sur une meilleure gestion des déchets.

Le plastique, issu de la pétrochimie, est partout : emballages, fibres de vêtements, matériel de construction, outils médicaux... Des déchets de toutes tailles se retrouvent au fond des océans, dans la banquise, l'estomac des oiseaux et même au sommet des montagnes. Des microplastiques ont été détectés dans le sang, le lait maternel ou le placenta.