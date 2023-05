Pollution plastique : nouvelles négociations en France pour parvenir à un traité "historique"

Durant cet événement, 175 nations doivent s'accorder sur les premiers contours d'un texte très attendu. Pour le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, ces nouvelles négociations "pourront constituer une étape cruciale, avec la préparation d'une première version du texte final du traité". Le sommet parisien, avec plus d'un millier de délégués, ne devrait néanmoins pas déboucher sur un projet de traité. Les cinq jours de discussions doivent néanmoins en dessiner les grandes orientations.

La France, qui fait partie de la "Coalition de la Haute Ambition pour mettre fin à la pollution plastique", aux côtés de 52 autres pays, défend notamment la nécessité de mesures contraignantes. Menée par le Rwanda et la Norvège, la coalition appelle par ailleurs "à développer des obligations et des mesures de contrôle sur l’ensemble du cycle de vie des plastiques". La "réduction de l'usage et de la production de plastique" figure en tête de sa feuille de route, objectifs que rejettent implicitement nombre de pays qui comptent d'abord sur le recyclage, l'innovation et une meilleure gestion des déchets.