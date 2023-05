Environnement : pour l’Ademe, le plastique "compostable" n’est pas une solution

En effet, malgré une idée reçue, ces plastiques n’ont pas d’aptitude à se biodégrader dans un milieu naturel, mais seulement dans des conditions bien précises de compostage (température, micro-organismes spécifiques...) De plus, l'Ademe souligne que le compostage d’un plastique n'est pas du recyclage (la matière n’est plus disponible pour fabriquer un nouveau produit) et que sa décomposition n’a pas de valeur fertilisante.