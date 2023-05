"Prendre soin de la Terre, c'est prendre soin de soi" : devenez des héros écolos !

Interroger des modes de vie, questionner notre rapport au bonheur et au matérialisme, aspirer à mieux manger, etc. Le projet entend offrir à chacun des chemins à parcourir. "Sommes-nous plus heureux en achetant un produit conseillé par les influenceurs ?" se demande Valérie Martin. Elle reconnaît une vocation positive au projet, mais rejette tout angélisme et lance ces objectifs : "Donner envie, montrer des chemins concernant à suivre et aider à devenir un héros écologique en prenant à témoin des éléments du quotidien."

Valérie Zoydo et Valérie Martin ambitionnent d’embarquer toute la société. "Si nous laissons des personnes sur le bord de la route, nous aurons échoué", prévient la seconde. Pour elles, il ne faut pas créer une nouvelle fracture dans la société. Ce sujet nous concerne tous et au premier chef les jeunes issus des milieux populaires. "Ce que je trouve formidable, c’est que ces jeunes nous disent qu’ils ont envie de participer. Ils cherchaient juste un prétexte pour se lancer. Mais ils ne veulent pas qu’on leur parle sur un ton moralisateur."

Pour créer un mouvement, il faudra compter sur une approche collective, avertissent l’experte et la réalisatrice. Elles espèrent que les consommateurs redécouvriront qu’ils sont d’abord des citoyens. Valérie Martin n’y va pas par quatre chemins : "Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut accélérer pour que notre monde soit plus sobre, plus juste, plus viable. Il faut que chacun d'entre nous s'y mette pour pouvoir construire un monde en cohérence avec les limites planétaires et dans lequel nous voulons vivre." Valérie Zoydo aspire à ce que notre monde se transforme : "J’espère que les personnes retournent à leur juste place, connectée à elle-même, aux autres et aux vivants."