Face à la chaleur, EDF pourrait réduire la production de certaines centrales nucléaires ce week-end

"En raison des prévisions de températures élevées du Rhône, des restrictions de production sont susceptibles d'affecter le site de production nucléaire de Bugey" les samedi 9 et dimanche 10 septembre, a ainsi indiqué l'entreprise publique française de production et de fourniture d'électricité, dans un message publié mardi sur son site internet. Le même type de communiqué a été diffusé pour la centrale de Saint-Alban "à partir du 9 septembre".

Pour rappel, les centrales nucléaires pompent l'eau des rivières adjacentes, ici celle du Rhône, pour le refroidissement de leurs réacteurs. Elles rejettent ensuite l'eau plus chaude dans le même milieu naturel. Une pratique strictement encadrée par des seuils d'échauffement et de débit de ces cours d'eau à ne pas dépasser. Propres à chaque centrale, ils visent à protéger la faune et la flore. Ces mesures permettent justement à EDF de respecter les limites de rejets thermiques. Si elles se multiplient ces dernières années, dans un contexte de réchauffement climatique, l'entreprise relativise toutefois leur impact. Selon elle, ces restrictions n'atteignent que 0,3% par an depuis une vingtaine d'années.