Quand des oiseaux jettent les déchets dans une poubelle

La poubelle se présente sous la forme d’un gros boîtier, avec un conduit en dessous fermé par une trappe. Juste à côté, une petite mangeoire propose des croquettes à base d’insectes lorsque l’oiseau réussi sa mission. "La boîte permet d’apprendre, sans intervention humaine, aux corvidés (corbeaux, pies, corneilles ou geais des chênes), à collecter des déchets. L’entreprise met entre 4 et 6 mois en fonction du lieu et de la volonté des corvidés", décrit Jules Mollaret, cofondateur du projet. La boîte est équipée de petites caméras. Elles analysent en temps réel les objets ramenés par les oiseaux et l’intelligence artificielle détermine s’il s’agit bien de détritus ou de poussières naturelles. "Les corvidés comprennent vite que ça ne sert à rien de ramener des feuilles puisqu’elles ne rapportent pas de récompense", ajoute le jeune entrepreneur.

Pour entraîner ces oiseaux d’une grande intelligence, les fondateurs de la BirdBox ont élaboré, avec des scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle et des éthologues du CNRS, un apprentissage en 4 étapes :

- Attirer l’oiseau près de la boîte pour qu’il l’identifie

- S’il se pose dessus, l’oiseau obtient une récompense alimentaire

- Laisser des déchets sur la boîte et l’inciter à les jeter dans le trou en échange d’une croquette

- L’encourager à aller chercher des déchets en échange d’une nouvelle croquette

Installée près d’un parc, dans une zone de passage, la boîte doit mettre en confiance l’oiseau. "Une fois qu’un oiseau est éduqué, il va en convaincre d’autres de faire pareil par mimétisme. Les oiseaux ramassent entre 5 et 30 déchets par jour en fonction de leur motivation", s’enthousiasme Jules Mollaret. Quatre BirdBox font déjà travailler les corvidés : deux au jardin des plantes de Paris, une à Strasbourg en partenariat avec le CNRS et l’INRA et une autre au Technopôle de l’environnement de l’Arbois-Méditerranée (Bouches-du-Rhône). De nombreuses collectivités locales, entreprises et fondations se disent prêtes à se procurer une boîte pour débarrasser les environs.