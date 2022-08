L’agroécologie, la clé de l’abondance frugale alimentaire !

La solution est sous nos yeux, comme l’ont rappelé récemment les jeunes ingénieurs d’AgroParisTech lors de leur cérémonie de diplomation, elle a même un nom : l’agroécologie. Cette technique, dont le GIEC vante les mérites dans son troisième volet de son sixième rapport, est inspirée du fonctionnement des écosystèmes naturels. Elle propose une approche systémique qui recherche à la fois la durabilité écologique, la responsabilité sociale et la viabilité économique des systèmes agricoles et alimentaires. Elle utilise les ressources de la nature comme source de production en maintenant ses capacités de renouvellement. Elle ne requiert pas d’autre chimie que celle du sol, de l’eau en faible quantité, de l’air et des bio déchets qui remplissent 35% de nos poubelles en France. En outre, l’agroécologie contribue à restaurer les sols, à séquestrer du carbone et s’appuie sur la biodiversité, les insectes, oiseaux, animaux de toute taille et végétaux qui les accueillent et les nourrissent étant multiples. Enfin, elle est productive, nutritive et viable, et apte à fournir une alimentation de qualité accessible à tous en permettant aux paysans de vivre dignement.

Pourquoi diable le bon sens ne l’emporte t-il pas ? Alors que les réserves d’énergies fossiles s’épuisent et quand bien même il y en aurait assez, il est impératif d’apprendre à s’en passer immédiatement pour limiter la dérive climatique. Est-il éthiquement acceptable qu’en 2022, une poignée d’acteurs confisque la chaine du vivant en détenant près de 80% de toutes les semences mondiales ? Est-il moral que les graines soient modifiées et stérilisées pour maintenir le marché captif et maitrisé ? Est-il équitable que les paysans ne puissent pas ressemer leur récolte et se suicident par centaines tous les ans, pendant que d’autres ne parviennent à survivre qu’avec des subventions ? Non tout cela n’est pas juste, mais heureusement nos élus ont chevillé au corps l’intérêt général….à moins que cela ne soit que le leur !