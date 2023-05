L'eau diminue dans la moitié des lacs et réservoirs à travers le monde

"Les lacs sont en danger au niveau mondial, et cela a de vastes implications", a confié à l'AFP l'un des co-auteurs de l'étude. "Ils permettent aux sociétés et à l'humanité de vivre, et pourtant ils ne reçoivent pas le respect qu'ils méritent." Si les lacs ne couvrent "que" environ 3% de la surface terrestre, rappelons qu'ils constituent 87% de l'eau douce liquide présente sur Terre, et que leur apport est central puisqu'ils se voient utilisés pour la consommation humaine, l'agriculture, ainsi que pour assurer la production d'électricité.