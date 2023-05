El Niño : le phénomène climatique qui pourrait mettre la planète en surchauffe

"Là, il se trouve que pendant trois ans, on a eu un La Niña exceptionnellement long. Durant cette période, l'effet climatiseur planétaire a tourné à fond, ce qui a quelque peu amorti les effets de la hausse des gaz à effet de serre qui tirent la température de l'atmosphère vers le haut. Mais avec la fin de La Niña, cet effet climatiseur prend fin et une partie de la chaleur absorbée par les océans durant cet épisode, qui n'est pas absorbée définitivement, va être communiquée à l'atmosphère. Il est donc fort probable que l'année 2024 atteigne de nouveaux records de chaleur et batte celui de 2016", avance le chercheur.

De là à dépasser la barre symbolique des 1,5°C de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle ? "Il est trop tôt pour le dire. Cela va dépendre. Il est fort probable qu'on ait un El Niño, mais nous n'en sommes pas certains. Ensuite, la question est de savoir si on va avoir un "Super El Niño", qui est un phénomène plus rare. S’il se développe, on pourra venir chatouiller cette barre symbolique. Mais je pense que ça n'arrivera que si nous avons un 'Super El Niño'", précise Jérôme Vialard.