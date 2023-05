Météo : nos normales de saison ont-elles encore un sens avec le changement climatique ?

Si elles sont une indication, ces "normales" ou "références climatiques" sont toutefois aujourd'hui remises en cause. "Le mot 'normale' est trompeur. Il n'y a pas de normalité, qu'est-ce qu'un climat normal au sens 'habituel' ? Ça n'existe pas, le climat est toujours évolutif", explique Christophe Cassou. "C’est pour ça que nous sommes en train de questionner ce concept de 'normales' qui est pertinent dans un climat qui est stationnaire, mais qui ne l'est pas dans un climat qui change et qui change rapidement", comme c'est le cas aujourd'hui.

Et le climatologue de prendre l'exemple de la France : "Chaque décennie, on prend 0,4°C, ce qui est extrêmement rapide. Sur les 30 dernières années de 'normales' - entre 1990 et 2010 - on a pris 0,8°C". Entre 2011 et 2020, les températures ont même augmenté de +0,6°C, soit la plus forte progression observée depuis 1900. Le cadre n'est donc plus adapté à la réalité des habitants de l'Hexagone dans un climat qui se réchauffe trop rapidement en raison de nos émissions de gaz à effet de serre. "Tout ce qui était adapté à un climat stationnaire, qui date du début du XXe siècle, est aujourd'hui remis en cause par une dérive climatique très forte", indique Christophe Cassou.