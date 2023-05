Réduire sa consommation de viande est-il le geste écologique individuel "le plus efficace" ?

Se détourner de la viande, un geste particulièrement vertueux ? Le Commissariat général au développement durable rappelle que "la consommation de produits non transformés (fruits, légumes, viandes, poissons, céréales non transformées) est à l’origine de 26% des émissions" de gaz à effet de serre (GES). L'Ademe, pour sa part, souligne que "la production de viande représente aujourd'hui la moitié des gaz à effet de serre de l'alimentation alors même que nous sur-consommons des protéines : 90 grammes par jour contre 52 grammes de besoins nutritionnels journaliers". Dans ce contexte, réduire la viande dans son régime alimentaire améliore l'empreinte carbone. En se basant sur les travaux et les simulateurs proposés par l'Ademe, l'ONG Greepeace indique que devenir végétarien permet d'éviter l'émission de "766 kilos de CO2e (équivalent CO2, NDLR) par an". C'est encore davantage si l'on devient végétalien, de l'ordre de "1,01 tonne" par an.

Est-ce le geste individuel le plus efficace ? Pas forcément. Pour les Français qui prennent l'avion, opter pour un autre moyen de transport aboutira en effet à des économies d'émissions supérieures. Notons par exemple qu'un vol aller-retour Paris-New York conduit à émettre près de 1,8 tonne de CO2e par voyageur. Dans le même temps, la rénovation énergétique d'un logement peut, elle aussi, avoir un impact majeur, potentiellement supérieur à une modification de notre alimentation. Encore faut-il pour cela être propriétaire de son habitation et disposer des moyens nécessaires à la réalisation de travaux. Pour faire évoluer son mode de chauffage en particulier.