Malgré les promesses de neutralité carbone, Londres autorise l'exploitation d'un champ de pétrole en mer du Nord

La décision a provoqué la colère des défenseurs de l'environnement. Ce mercredi 27 septembre, le régulateur britannique du pétrole et du gaz a annoncé dans un communiqué avoir donné une "autorisation de développement et de production" pour le champ pétrolier en mer du Nord. Selon le document, l'accord a été décidé "après acceptation de la déclaration environnementale" du projet et "en tenant compte de considérations" liées à l'objectif de neutralité carbone.