Pas d'eau potable deux jours sur trois : que se passe-t-il à Mayotte ?

À Mamoudzou, Koungou ainsi qu'en Petite-Terre, l'eau sera coupée toutes les nuits, de 16h à 8h avant une coupure de trente-six heures une fois par semaine "afin de garantir la continuité de l'activité économique sur ces zones", a détaillé Thierry Suquet. L'approvisionnement de Mayotte dépend essentiellement des eaux pluviales : 80% de l'eau provient de deux retenues collinaires et des cours d'eau, et le reste de l'approvisionnement est assuré par des forages en eaux souterraines et une usine de dessalement, qui ne produit actuellement qu'au tiers de ses capacités prévues.

"On s'aperçoit aujourd'hui que les prélèvements faits dans les retenus collinaires sont trop importants", a expliqué le préfet, ajoutant que les travaux d'urgence lancés par le syndicat des eaux, notamment pour augmenter la production de l'usine de dessalement, ne seraient effectifs qu'au début du mois de novembre. "Donc pour réussir à passer le mois d'octobre, nous sommes obligés de prendre de nouvelles mesures", a insisté le préfet. Les écoles et les établissements de santé ne seront pas soumis aux coupures, a précisé le préfet.