Sécheresse : 189 communes privées d'eau potable, selon le ministère de la Transition écologique

La crise de l'eau "n'est pas encore derrière nous" malgré un été 2023 plus pluvieux, déclare ainsi Christophe Béchu dans son entretien au quotidien. Après la fin de l'intense période de canicule au début du mois de septembre sur le centre de la France et l'Île-de-France, le nombre de communes souffrant de la pénurie d'eau au 8 septembre a plus que doublé par rapport au 10 août, date du dernier état des lieux, quand elles étaient alors 85.