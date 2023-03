Plan Eau : 4 questions pour comprendre les enjeux autour de cette ressource stratégique en France

C'est le premier enjeu de ce plan Eau. Selon les experts du climat, dans les prochaines décennies, la France connaîtra entre "moins 10 et moins 40% de disponibilité en eau" en raison du changement climatique lié aux activités humaines. Une situation qui oblige le pays à "penser une sobriété dans l'eau", avait rappelé Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique en janvier dernier. Le plan présenté jeudi va donc "s'occuper de quantité - comment on fait avec moins" et de "qualité - on n'a que 44% des masses d'eau en France qui sont en bon état écologique".

Une nouvelle gouvernance indispensable alors qu'en février, 80% des nappes souterraines de métropole affichaient des niveaux inférieurs à la normale, selon les données du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), contre moins de 50% en février 2022. Une tendance qui devrait se confirmer dans les années à venir avec un rallongement du temps de rechargement de ces nappes souterraines et la multiplication des sécheresses, anomalies qui ne sont plus des événements isolés, mais se répètent à plus brève échéance et avec davantage d'intensité, illustrant les prévisions du Giec sur les conséquences du réchauffement climatique dû à nos émissions de gaz à effet de serre.

Dans leur 6e synthèse, les experts climat de l'ONU, ont d'ailleurs averti que "les années les plus chaudes que nous avons vécues jusqu'à présent seront parmi les plus fraîches d'ici à une génération", entraînant plus de canicules, plus de sécheresse, un assèchement des sols et une évapotranspiration plus importante de l'eau. Face à ces alertes, les associations de défense de l'environnement espèrent qu'Emmanuel Macron confirmera, jeudi, un engagement pris par son gouvernement en 2019 aux Assises de l'eau : diminuer les prélèvements dans les milieux, les nappes, les lacs, les rivières de 10% d'ici 2025 et de 25% d'ici 2035, soit plus de 3 puis 8 milliards de mètres cubes d'eau douce d'économies à trouver.