Comment s’adapter au changement climatique ?

En France, depuis 2001, l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) guide les décisions du gouvernement. Marie Carrega, adjointe du Secrétaire général de l'ONERC, regrette que l’adaptation reste en déficit de notoriété, même si elle note du progrès : "Les rapports temporels et géographiques du GIEC donnent un horizon lointain à la population. Lorsque notre équipe allait dans le Nord de la France, les personnes que nous rencontrions ne comprenaient pas ce qu’un ou deux degrés de plus allait changer. La répétition des événements climatiques et les victimes directes de plus en plus nombreuses font réagir, les personnes se rendent compte que ce n’est pas normal." L’ingénieure environnement de formation reconnaît qu’il faut encore progresser sur le chemin de l’adaptation.

Aujourd’hui, l’État s’attache à atténuer et à s’adapter de conserve. "Il y a encore quelques années, l’adaptation avait mauvaise réputation : on disait que s’adapter, c’est renoncer à limiter les émissions de GES et laisser filer le réchauffement", se souvient Marie Carrega. Atténuer et s’adapter mobilisent les mêmes canaux de politique publique. La représentante de l’État assure que les deux actions demeurent aussi importantes l’une que l’autre et qu’au ministère, ses représentants échangent en permanence. "Nous devons atténuer sinon nous ne pourrons pas nous adapter. Or, même si nous limitons nos émissions, nous aurons quand même des impacts. Par exemple, nous protégeons la forêt et l’adaptons aux fortes chaleurs. Son puits de carbone contribue à atténuer ce réchauffement."