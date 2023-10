Environnement : un SUV émettrait plus de gaz à effet de serre qu'une vieille voiture

Ils sont de plus en plus populaires, mais aussi de plus en plus décriés. Les SUV à moteur thermique, croisement entre un 4x4 et une berline, font partie des voitures les plus vendues en France. Ces véhicules, particulièrement imposants et lourds, représentaient, en 2022, 46,5% des ventes de voitures neuves dans l'Hexagone. Et pourtant, ces véhicules utilitaires sportifs sont particulièrement émetteurs de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique.